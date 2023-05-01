В Рослесинфорге назвали регионы, где растёт больше всего грибов и ягод

В Рослесинфорге рассказали, в каких регионах страны особенно много грибов, ягод и орехов.

Во многих регионах уже начался грибной сезон, при этом особенно обильно они произрастают в хвойных лесах Карелии и Ленинградской области, а также в Башкирии, Пермском крае, Сибири, Алтайском крае и Томской области, сообщили в ведомстве «Российской газете».

Орехи собирают в конце августа — сентябре. Фундук произрастает в Краснодарском крае, Крыму и на Кавказе, кедровый орех — в Сибири, на Алтае и в Томской области, маньчжурский орех — на Дальнем Востоке, в Приморье и Приамурье, на Кавказе (в частности, в Кабардино-Балкарии).

За ягодами — жимолостью, земляникой и морошкой, малиной, черникой, брусникой, ежевикой и клюквой — специалисты советуют ехать в Карелию, Новгородскую, Псковскую, Вологодскую и Архангельскую области. Богаты ягодами также Сибирь и Дальний Восток.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН объяснил новые правила разведения открытого огня на дачных участках.