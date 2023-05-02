Стилист Темиралиева назвала Юдашкина интеллигентным и добрым человеком
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«Он, несмотря на то, что был известным, очень ценил семейный уют, семейный очаг. Он добрый, талантливый, очень открытый, очень трудолюбивый, очень не пафосный, такой человеческий, с хорошими добрыми человеческими традициями», — сказала она в беседе с РИАМО.
По её словам, Юдашкин любил природу, ценил дружбу и был очень интеллигентным человеком.
Со своей стороны, дизайнер и художник Стас Лопаткин заявил, что Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин открыли возможности для всей индустрии моды в России, передаёт «Петербургский дневник».
«Они были первыми, и им было сложнее всего. Сейчас ни у кого не возникает сомнения, что мода в России есть. До Зайцева и Юдашкина всем казалось, что её просто не существует», — отметил Лопаткин.
2 мая Первый канал со ссылкой на жену сообщил о смерти российского модельера Валентина Юдашкина.