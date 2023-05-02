Стилист Темиралиева назвала Юдашкина интеллигентным и добрым человеком

Международный стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева выразила соболезнования в связи со смертью модельера Валентина Юдашкина.

«Он, несмотря на то, что был известным, очень ценил семейный уют, семейный очаг. Он добрый, талантливый, очень открытый, очень трудолюбивый, очень не пафосный, такой человеческий, с хорошими добрыми человеческими традициями», — сказала она в беседе с РИАМО.

По её словам, Юдашкин любил природу, ценил дружбу и был очень интеллигентным человеком.

Со своей стороны, дизайнер и художник Стас Лопаткин заявил, что Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин открыли возможности для всей индустрии моды в России, передаёт «Петербургский дневник».

«Они были первыми, и им было сложнее всего. Сейчас ни у кого не возникает сомнения, что мода в России есть. До Зайцева и Юдашкина всем казалось, что её просто не существует», — отметил Лопаткин.

2 мая Первый канал со ссылкой на жену сообщил о смерти российского модельера Валентина Юдашкина.