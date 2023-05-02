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Модельер Цигаль заявила, что Юдашкин делал из моды праздник

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Модельер Маша Цигаль прокомментировала сообщение о смерти своего коллеги Валентина Юдашкина. Она отметила, что у неё остались только приятные воспоминания о кутюрье.
Модельер Цигаль заявила, что Юдашкин делал из моды праздник
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«Валентин действительно был одним из нескольких дизайнеров, которые, в принципе, существовали. Он создавал такие красивые шоу, стоял у истоков русской моды», — сказала Цигаль в беседе с «Москвой 24».

По её словам, Юдашкин делал из моды праздник.

Со своей стороны, петербургский модельер Янис Чамалиди выразил мнение, что с Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным уходит целая эпоха.

«Они имели собственный неповторимый почерк, уникальный взгляд на моду», — цитирует «Петербургский дневник» Чамалиди.

Модельер выразил мнение, что эпоха уникальности уходит вместе с такими мастерами.

2 мая Первый канал со ссылкой на жену сообщил о смерти российского модельера Валентина Юдашкина.

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