Продюсер Пригожин поделился воспоминаниями о Валентине Юдашкине

Продюсер Иосиф Пригожин выразил соболезнования в связи со смертью модельера Валентина Юдашкина.

«Мы с Валентином Юдашкиным были знакомы с 1988 года, я тогда помог ему организовать показ одной из первых его коллекций в Театре Эстрады. Он жил в полной гармонии с самим собой, полностью погружённый в свою творческую работу», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, Юдашкин умел со всеми ладить, создавал атмосферу, в которой люди разных взглядов уживались за одним столом.

Как добавил Пригожин, сам модельер был человеком стойким и мужественным.

Со своей стороны, художник-модельер, телеведущая Таша Строгая в беседе с телеканалом «360» назвала Юдашкина человеком, который достиг в своём деле максимальных высот.

«Для меня как для дизайнера одежды всегда были два самых успешных человека в нашей стране — это Вячеслав Зайцев, который тоже совсем недавно нас покинул, и Валентин Юдашкин. Потому что это люди, которые достигли максимальных высот», — сказала она.

2 мая Первый канал со ссылкой на жену сообщил о смерти российского модельера Валентина Юдашкина.