ИА REGNUM: в Москве умер актёр сериала «Моя прекрасная няня» Бескоровайный

В Москве умер актёр Михаил Бескоровайный. Он известен по таким сериалам, как «Моя прекрасная няня», «Марш Турецкого», «Кухня». Ему было 65 лет. О смерти актёра ИА REGNUM сообщил источник.

© Кадр из телесериала «Моя прекрасная няня»

Бескоровайный умер в ночь с 30 апреля на 1 мая. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Ранее сообщалось, что актёр и телеведущий заслуженный артист России Сергей Колесников скончался в возрасте 68 лет.