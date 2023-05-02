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ИА REGNUM: в Москве умер актёр сериала «Моя прекрасная няня» Бескоровайный

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В Москве умер актёр Михаил Бескоровайный. Он известен по таким сериалам, как «Моя прекрасная няня», «Марш Турецкого», «Кухня». Ему было 65 лет. О смерти актёра ИА REGNUM сообщил источник.
ИА REGNUM: в Москве умер актёр сериала «Моя прекрасная няня» Бескоровайный
  • © Кадр из телесериала «Моя прекрасная няня»

Бескоровайный умер в ночь с 30 апреля на 1 мая.

Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Ранее сообщалось, что актёр и телеведущий заслуженный артист России Сергей Колесников скончался в возрасте 68 лет.

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