Диетолог Пурахина посоветовала регулярно употреблять овощи

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Диетолог-нутрициолог, специалист по питанию Екатерина Пурахина рассказала о полезных свойствах овощей. По её словам, они малокалорийны, содержат много воды и клетчатки.
Диетолог Пурахина посоветовала регулярно употреблять овощи
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«Регулярное употребление овощей помогает нормализовать обмен веществ, что также способствует похудению и поддержанию здорового веса», — заявила Пурахина в беседе с Life.ru.

По её словам, желательно, чтобы овощи и фрукты составляли примерно половину дневного рациона.

Среди особенно полезных овощей — шпинат, брокколи и спаржа.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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