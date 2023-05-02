Диетолог Пурахина посоветовала регулярно употреблять овощи
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«Регулярное употребление овощей помогает нормализовать обмен веществ, что также способствует похудению и поддержанию здорового веса», — заявила Пурахина в беседе с Life.ru.
По её словам, желательно, чтобы овощи и фрукты составляли примерно половину дневного рациона.
Среди особенно полезных овощей — шпинат, брокколи и спаржа.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.