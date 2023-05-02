Лев Лещенко назвал Валентина Юдашкина великолепным творцом

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Певец Лев Лещенко поделился воспоминаниями о модельере Валентине Юдашкине. Он назвал его великолепным творцом, художником и личностью.
Лев Лещенко назвал Валентина Юдашкина великолепным творцом
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Я помню Валю, когда он работал ещё в маленьком подвальчике в доме 8/2 на Войковской, в котором я жил. Он там занимался живописью, занимался гримом — разрабатывал художественный грим и всё прочее. А потом стал, конечно, уже таким ярким модельером», — сказал Лещенко в беседе с телеканалом «360».

Он выразил надежду, что память о Юдашкине сохранится надолго.

«Один из самых интересных, самобытных и профессиональных художников-модельеров», — отметил Лещенко в беседе с телеканалом «Звезда».

2 мая Первый канал со ссылкой на жену сообщил о смерти российского модельера Валентина Юдашкина.

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