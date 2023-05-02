Ольга Свиблова назвала шоком смерти Зайцева и Юдашкина

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Директор «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова прокомментировала сообщения о смерти модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.
Ольга Свиблова назвала шоком смерти Зайцева и Юдашкина
  • Legion-Media
  • © Usoev Gennady

«Когда скончались два больших модельера — это шоковая новость. Трудно говорить, слова не помогают, когда из жизни уходит человек, много сделавший, талантливый. Пусть земля будет пухом, будет светлая память», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, Зайцев и Юдашкин были непохожи, но каждому, кто хочет сказать своё слово, приходится жить и работать в непростых обстоятельствах.

«Хочется, чтобы их дело продолжалось. У каждого из них были команды, у каждого из них были последователи», — сказала Свиблова.

Она выразила надежду, что молодые модельеры продолжат дело Зайцева и Юдашкина не менее достойно.

Тем временем портрет Юдашкина появился у его Дома моды в Вознесенском переулке в Москве, передаёт телеканал «Звезда». Также там выставлены цветы.

2 мая Первый канал со ссылкой на жену сообщил о смерти российского модельера Валентина Юдашкина.

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