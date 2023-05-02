Депутат Драпеко назвала Юдашкина яркой фигурой в сфере культуры

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью модельера Валентина Юдашкина. По её словам, он был очень яркой фигурой не только на небосклоне моды, но и вообще в культуре.

«С ним дружили очень многие деятели культуры. Каждый его показ превращался в театрализованное шоу, на которое все спешили попасть и посмотреть хотя бы по телевизору. Искренне жаль, потому что Валентина любили. Любили по-человечески, очень привязаны к нему были многие», — сказала Драпеко в беседе с «Газетой.Ru».

Со своей стороны, историк моды, искусствовед Александр Васильев в беседе с телеканалом «360» отметил, что Юдашкин был большим тружеником и гением.

«В его стиле царила роскошь, царил гламур. Я бы назвал его, конечно же, гламурным максималистом», — добавил Васильев.

2 мая Первый канал со ссылкой на жену сообщил о смерти российского модельера Валентина Юдашкина.