Депутат Драпеко назвала Юдашкина яркой фигурой в сфере культуры

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью модельера Валентина Юдашкина. По её словам, он был очень яркой фигурой не только на небосклоне моды, но и вообще в культуре.
Депутат Драпеко назвала Юдашкина яркой фигурой в сфере культуры
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«С ним дружили очень многие деятели культуры. Каждый его показ превращался в театрализованное шоу, на которое все спешили попасть и посмотреть хотя бы по телевизору. Искренне жаль, потому что Валентина любили. Любили по-человечески, очень привязаны к нему были многие», — сказала Драпеко в беседе с «Газетой.Ru».

Со своей стороны, историк моды, искусствовед Александр Васильев в беседе с телеканалом «360» отметил, что Юдашкин был большим тружеником и гением.

«В его стиле царила роскошь, царил гламур. Я бы назвал его, конечно же, гламурным максималистом», — добавил Васильев.

2 мая Первый канал со ссылкой на жену сообщил о смерти российского модельера Валентина Юдашкина.

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