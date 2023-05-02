Синоптик Шувалов спрогнозировал мокрый снег в Москве 6—7 мая

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о похолодании в Москве на текущей неделе. В частности, в выходные дни, 6 и 7 мая, в столице может выпасть мокрый снег.

Резкое похолодание ожидается в Москве с пятницы, 5 мая, сообщил синоптик в беседе с «Известиями».

По его словам, причиной ухудшения погодный условий будет циклон, «в связи с чем погода резко ухудшится, дожди начнут носить затяжной характер». Температура понизится до +7…+9 °С, ветер усилится, а в субботу и в ночь на воскресенье может пойти мокрый снег.

Наряду с этим стало известно, что в Казани обновился температурный рекорд за 1 мая. В Приволжском районе максимальная температура воздуха в этот день составила +30,1 °С.

До этого максимальное значение зафиксировали в 1920 году — +26,7 °С, передаёт inkazan.ru со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

Ранее в Гидрометцентре Удмуртии рассказали о погоде в регионе в начале мая. В частности, 2 и 3 мая ожидается ветреная погода с локальными дождями.