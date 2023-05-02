Синоптик Шувалов спрогнозировал мокрый снег в Москве 6—7 мая
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Резкое похолодание ожидается в Москве с пятницы, 5 мая, сообщил синоптик в беседе с «Известиями».
По его словам, причиной ухудшения погодный условий будет циклон, «в связи с чем погода резко ухудшится, дожди начнут носить затяжной характер». Температура понизится до +7…+9 °С, ветер усилится, а в субботу и в ночь на воскресенье может пойти мокрый снег.
Наряду с этим стало известно, что в Казани обновился температурный рекорд за 1 мая. В Приволжском районе максимальная температура воздуха в этот день составила +30,1 °С.
До этого максимальное значение зафиксировали в 1920 году — +26,7 °С, передаёт inkazan.ru со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.
Ранее в Гидрометцентре Удмуртии рассказали о погоде в регионе в начале мая. В частности, 2 и 3 мая ожидается ветреная погода с локальными дождями.