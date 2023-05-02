Омская область лидирует по числу лесных пожаров среди регионов СФО

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Омская область заняла первое место по количеству лесных пожаров в Сибирском федеральном округе согласно данным «Авиалесоохраны».

По состоянию на 2 мая текущего года в регионе было зарегистрировано 158 возгораний в лесах, огонь прошёл площадь свыше 4548 га, информирует gorod55.ru.

За минувшие сутки в регионе ликвидировали всего одно возгорание в лесах на площади в 75 га, уточнили в ведомстве. На тушении огня в регионе занято 52 сотрудника «Авиалесоохраны».

Также стало известно, что в Тюменской области по состоянию на 2 мая действовал один локализованный лесной пожар на площади 3,6 га, он уже ликвидирован. Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на диспетчерскую службу лесного хозяйства региона.

Ранее сообщалось, что в Курганской области IV класс пожарной опасности будет действовать 3—5 мая.

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