Синоптик Вильфанд спрогнозировал тёплую погоду на Урале в начале мая

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в регионах Урала установится по-летнему жаркая погода из-за антициклона.

В Екатеринбурге с 2 мая днём ожидается +22…+24 °С, это июньская температура, отметил синоптик в беседе с URA.RU.

«Со среды центр антициклона будет вблизи центра и юга Урала. Малооблачная погода и высокая температура. Ночные температуры двузначные — +11…+14 °С. Дневные температуры от +26 до +30 °С. Осадков не ожидается», — прокомментировал Вильфанд.

Наряду с этим стало известно, что среднемесячная температура в Тверской области в мае ожидается чуть ниже нормы — +12,6 °С, об этом пишет tverigrad.ru.

В настоящее время в регионе на 2—4 градуса холоднее нормы. На этой неделе по ночам возможны заморозки.

Ранее в Гидрометцентре Удмуртии рассказали о погоде в регионе в начале мая. В частности, 2 и 3 мая ожидается ветреная погода с локальными дождями.

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