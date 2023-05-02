Фильм «Наказание» стал лауреатом Пекинского кинофестиваля

Фильм «Наказание» режиссёра Матиаса Бизе получил главный приз на XIII Пекинском международном кинофестивале (ПМКФ) — премию «Тяньтань».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов фестиваля.

За лучшую режиссуру награды удостоился фильм Лилы Авилес «Тотем» совместного производства Мексики, Дании и Франции.

Приз за вклад в развитие киноискусства получила лента «Башня без тени» режиссёра из Китая Чжан Люя. Кроме того, картина заработала награды за лучший сценарий, мужскую роль, женскую и мужскую роли второго плана, а также за операторскую работу.

Приза за лучшую женскую роль были удостоены сразу две артистки — чилийская актриса Антония Сехерес, сыгравшая в фильме «Наказание», и французская актриса Лин Рено, снявшаяся в ленте «Жизнь Мадлен».

Ранее стало известно, что Тайка Вайтити снимет научно-фантастический фильм по роману Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце».