Режиссёр Тайка Вайтити снимет научно-фантастический фильм по роману Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце»

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Новозеландский постановщик Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Кролик Джоджо») планирует экранизировать антиутопический научно-фантастический роман британского писателя, лауреата Нобелевской премии Кадзуо Исигуро о роботе-андроиде «Клара и Солнце».
Режиссёр Тайка Вайтити снимет научно-фантастический фильм по роману Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце»
  • Gettyimages.ru
  • © Neil Mockford

Об этом сообщает Deadline. По данным издания, режиссёр уже ведёт переговоры с подразделением кинокомпании Sony — 3000 Pictures, которое займётся разработкой ленты.

За первоначальный вариант сценария картины возьмётся Дави Уоллер, работавший над сериалами «Безумцы» и «Отчаянные домохозяйки».

В центре сюжета романа Исигуро — девушка-робот Клара, созданная, чтобы она могла составить компанию одиноким подросткам, лишённым навыков социализации из-за домашнего обучения. Клара попытается спасти от горя семью, в которой она проживает. Книга была опубликована в марте 2021 года и стала одним из бестселлеров по версии The New York Times.

Ранее стало известно, что Сарик Андреасян будет продюсировать новый фильм про домовёнка Кузю.

 

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