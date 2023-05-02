В сети вышел тизер сериала Николая Хомерики «Спасти единственного сына»

В сети состоялась премьера тизера сериала «Спасти единственного сына» с Алексеем Серебряковым и Анной Ардовой в центральных ролях.

По сюжету хирург Лика Булатова (Анна Ардова) узнаёт, что её сын Василий (Валерий Степанов), который находился на отдыхе в Греции, бесследно пропал. Следователи ФСБ подозревают, что мужчина пополнил ряды террористов в Сирии. Однако Лика уверена, что её сын захвачен в плен боевиками. Вместе с отцом Василия (Алексей Серебряков), у которого проблемы с законом, Лика в поисках сына едет в чужую страну. Там они попадают в зону боевых действий. Несмотря на риски, родители ни перед чем не остановятся, чтобы найти сына и вытащить его из плена.

В новом проекте постановщик, исследовавший в своих ранних работах структуру современной российской семьи, уделяет особое внимание силе материнской любви и женской солидарности.

«Нам надо было создать мир, отличающийся от нашего, показать непростой процесс соприкосновения двух разных культур, показать, как характер русской женщины с его невероятной силой, способностью сострадать и умением не сдаваться проявляется в непривычных и сложных обстоятельствах, — рассказала продюсер ленты Наталья Лазарева. — Одним из залогов успеха фильма всегда является попадание актёра в роль. На мой взгляд, нам это удалось. Анна Ардова, нежная и одновременно сильная, воплотила образ русской женщины в широком смысле этого слова. А герой Алексея Серебрякова Павел — человек с непростой судьбой, со всеми недостатками и одновременно с широтой души и способностью к подвигу».

Кроме того, в картине снялись Дмитрий Чеботарёв («Поехавшая») и Нино Нинидзе («Сергий против нечисти: Шабаш»).

Сериал стартует 12 мая в онлайн-кинотеатре KION. Ролик тизера доступен на официальной YouTube-странице сервиса.

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