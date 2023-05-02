Ким Кардашьян рассказала о подготовке к съёмкам в «Американской истории ужасов»

Американская светская львица Ким Кардашьян в рамках мероприятия Met Gala поделилась подробностями подготовки к своему участию в съёмках 12-го сезона сериала «Американская история ужасов», в котором сыграет одну из главных ролей.

Кардашьян заявила, что во время подготовки к съёмкам брала уроки актёрского мастерства, подчеркнув, что это было непростой задачей, и отметив, что ей нравится «бросать себе вызов», пишет Variety.

Точная дата выхода 12-го сезона «Американской истории ужасов» пока неизвестна. Предположительно, он выйдет в 2023 году. Помимо Кардашьян, в работе задействованы Эмма Робертс, Кара Делевинь и другие. Сюжет нового сезона сериала основан на романе Даниэль Валентайн «Нежное состояние», имеющем общие черты с «Ребёнком Розмари».

Ранее сообщалось, что в сети появились первые кадры шестого сезона сериала «Корона».