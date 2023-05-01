Познер заявил, что Зайцев заложил основы моды в СССР и России

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Телеведущий Владимир Познер поделился воспоминаниями о модельере Вячеславе Зайцеве.
Познер заявил, что Зайцев заложил основы моды в СССР и России
  • РИА Новости

«Я Славу Зайцева знаю очень давно. Мы познакомились, когда, в общем, его ещё никто не знал. Я тогда работал в журнале «Спутник» <...>, он принёс некоторые свои эскизы — замечательные, кстати, говоря, эскизы. И вот мы с ним тогда познакомились, ну и подружились», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, Зайцев заложил основы моды в СССР и России, когда ещё представления о моде не было.

Как отметил Познер, модельер был необыкновенно талантливым, приветливым и добрым.

«И когда уходит человек, которого ты любил, то всегда остаётся маленькая дырка в сердце. А Слава в общем — это целая эпоха. И он вошёл и останется в истории развития России», — добавил телеведущий.

Ранее стало известно, что российский модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет.

Депутат и первый зампред комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко в беседе с RT назвала Зайцева «очень знаковой фигурой» в истории русской моды.

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