Нутрициолог Арзамасцев назвал пережаренный шашлык самым вредным для здоровья

Короткая ссылка
Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что пережаренный свиной шашлык является самым вредным для здоровья.
Нутрициолог Арзамасцев назвал пережаренный шашлык самым вредным для здоровья
  • Gettyimages.ru

«Сам по себе он содержит достаточно большое количество тугоплавких жиров. Они сильно повышают уровень холестерина. Даже если свиной шашлык не содержит видимого жира, в любом случае на молекулярном уровне он там есть», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в пережаренном шашлыке также может содержаться много канцерогенов.

Как отметил Арзамасцев, наиболее безвредным считается шашлык, приготовленный из индейки, курятины или рыбы без видимых признаков пережарки.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить