Нутрициолог Арзамасцев назвал пережаренный шашлык самым вредным для здоровья

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что пережаренный свиной шашлык является самым вредным для здоровья.

«Сам по себе он содержит достаточно большое количество тугоплавких жиров. Они сильно повышают уровень холестерина. Даже если свиной шашлык не содержит видимого жира, в любом случае на молекулярном уровне он там есть», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в пережаренном шашлыке также может содержаться много канцерогенов.

Как отметил Арзамасцев, наиболее безвредным считается шашлык, приготовленный из индейки, курятины или рыбы без видимых признаков пережарки.

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