Нутрициолог Арзамасцев назвал пережаренный шашлык самым вредным для здоровья
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«Сам по себе он содержит достаточно большое количество тугоплавких жиров. Они сильно повышают уровень холестерина. Даже если свиной шашлык не содержит видимого жира, в любом случае на молекулярном уровне он там есть», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, в пережаренном шашлыке также может содержаться много канцерогенов.
Как отметил Арзамасцев, наиболее безвредным считается шашлык, приготовленный из индейки, курятины или рыбы без видимых признаков пережарки.
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