В Волгоградской области продлили «жёлтый» уровень погодной опасности

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В Волгоградской области до вечера вторника, 2 мая, продлили «жёлтый» уровень погодной опасности.
В Волгоградской области продлили «жёлтый» уровень погодной опасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на Гидрометцентр ЮФО.

«Связано это с сильным ветром и грозами с осадками», — заявили синоптики.

Порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Тем временем синоптики Приволжского УГМС зафиксировали рекордные температурные значения 30 апреля, передаёт sovainfo.ru.

На метеостанции Кинель-Черкасского района зарегистрировали +29,4 °С. Предыдущее максимальное значение было отмечено в 1970 году, когда воздух прогрелся до +29,3 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что жаркого мая в столичном регионе ждать не приходится.

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