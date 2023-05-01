Дмитрий Певцов назвал Вячеслава Зайцева «взрывообразным» человеком

Актёр, депутат Госдумы Дмитрий Певцов поделился воспоминаниями о модельере Вячеславе Зайцеве. Он назвал его светлым человеком с потрясающим талантом.

«Я не сильно близко был с ним знаком, но супруга моя, поскольку работала в «Современнике» 30 лет, плотно очень с ним трудилась по поводу костюмов в спектаклях, в частности в спектаклях «Вишнёвый сад» и «Три сестры». Поэтому мы частенько приезжали к Славе (он так просил его называть — Слава — не терпел отчество. Слава, Слава, вечно молодой Слава), и они там работали с моей женой Ольгой Дроздовой над костюмами», — сообщил Певцов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, Зайцев был «взрывообразным» человеком, и к чему бы он ни прикасался, везде творил чудеса.

«Человек, который взорвал моду в застойные времена и который был на виду, на плаву и у всех на глазах, на устах до самых последних дней», — добавил Певцов.

Ранее стало известно, что российский модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет.

Депутат и первый зампред комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко в беседе с RT назвала Зайцева «очень знаковой фигурой» в истории русской моды.