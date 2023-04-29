В Подмосковье 2000 человек приняли участие в открытии 10-го сезона «Гонки Героев»
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Участвовавшие в забеге преодолевали полосу препятствий длиной 8,5 км, включающую различные испытания: рукоходы, переносы грузов, вертикальные заборы, многочисленные рвы и преграды из воды и грязи и т. д. Финальным испытанием стал традиционный подъём по канату на восьмиметровую горку «Эверест».
«В этом сезоне мы вернули историческую часть трассы Алабино, в ней ещё больше препятствий из воды и грязи», — отметил директор «Гонки Героев» Денис Анников.
Отмечается, что забег проходил в индивидуальном и командном форматах. Также в рамках события проходил забег корпоративных взводов из 58 крупнейших компаний России.
Ранее стало известно, что третий Оренбургский полумарафон состоится 4 июня в рамках всероссийского проекта «Забег.рф».