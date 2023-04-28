Программа «Открытие тёплого сезона» пройдёт в 60 парках Подмосковья

Мероприятия в рамках программы «Открытие тёплого сезона» пройдут в 60 парках Московской области 1 мая.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма региона.

Запланированы показы спектаклей, мастер-классы, концерты.

Кроме того, 29 апреля в регионе откроется сезон фонтанов, передаёт телеканал «360» со ссылкой на Минблагоустройства.

«С начала апреля шла подготовка к запуску фонтанов. Наши специалисты провели проверку инженерных систем и регулировку высоты струй, почистили чаши и территории вокруг», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке подготовили праздничные мероприятия в честь Первомая.