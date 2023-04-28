Программа «Открытие тёплого сезона» пройдёт в 60 парках Подмосковья
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма региона.
Запланированы показы спектаклей, мастер-классы, концерты.
Кроме того, 29 апреля в регионе откроется сезон фонтанов, передаёт телеканал «360» со ссылкой на Минблагоустройства.
«С начала апреля шла подготовка к запуску фонтанов. Наши специалисты провели проверку инженерных систем и регулировку высоты струй, почистили чаши и территории вокруг», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке подготовили праздничные мероприятия в честь Первомая.