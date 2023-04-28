Во Владивостоке подготовили праздничные мероприятия в честь Первомая

Во Владивостоке рассказали о праздничной программе, которую подготовили в рамках празднования 1 Мая. В городе пройдут концерты, выставки и патриотические акции.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации и краевое Министерство культуры.

Так, на набережной Спортивной гавани будет организован концерт в честь Праздника Весны и Труда с участием приморских творческих коллективов.

Тематическая выставка пройдёт в Приморской государственной картинной галерее. А на Малой сцене Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького покажут спектакль «Там же, тогда же...».

Ранее URA.RU сообщало, что XXII Московский Пасхальный фестиваль примут в Перми 26 апреля.