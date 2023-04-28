Актёр Александр Балуев впервые выйдет на сцену «Современника»

Российский актёр Александр Балуев сыграет главную роль в спектакле «Мещане» по пьесе Максима Горького в Московском театре «Современник».

«Это была инициатива руководства театра. Мне было предложено несколько вариантов, несколько литературных произведений, и я остановил свой выбор именно на «Мещанах» Максима Горького», — цитирует Балуева ТАСС.

Артист отметил, что это его первый опыт работы на сцене «Современника» и добавил, что «очень рад» сотрудничеству с артистами труппы и режиссёром Павлом Сафоновым.

Ранее стало известно, что премьера спектакля «Вероника» по пьесе В. Розова состоится в театре на Бронной.