Актёр Александр Балуев впервые выйдет на сцену «Современника»

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Российский актёр Александр Балуев сыграет главную роль в спектакле «Мещане» по пьесе Максима Горького в Московском театре «Современник».
Актёр Александр Балуев впервые выйдет на сцену «Современника»
  • globallookpress.com

«Это была инициатива руководства театра. Мне было предложено несколько вариантов, несколько литературных произведений, и я остановил свой выбор именно на «Мещанах» Максима Горького», — цитирует Балуева ТАСС.

Артист отметил, что это его первый опыт работы на сцене «Современника» и добавил, что «очень рад» сотрудничеству с артистами труппы и режиссёром Павлом Сафоновым.

Ранее стало известно, что премьера спектакля «Вероника» по пьесе В. Розова состоится в театре на Бронной.

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