Премьера спектакля «Вероника» по пьесе Розова состоится в театре на Бронной

Премьерная постановка спектакля «Вероника» Константина Богомолова по пьесе Виктора Розова состоится в Театре на Бронной 28 апреля. По словам режиссёра, это история о жизни людей в экстремальных условиях в период Великой Отечественной войны.

«Мы стараемся её сделать историей о людях и для людей — человеческой историей, историей честной, историей, в которой не будет указующего перста, что это есть хорошо, а это плохо. Она просто будет показывать этих людей, а дальше каждый сам для себя понимает и ощущает, кто ему ближе и почему… Это история без пафоса, но с огромным уважением, почтением и почтительной памятью к людям, жившим в эту эпоху и достойно её проходившим», — цитирует Богомолова ТАСС.

В разных составах постановки примут участие такие артисты, как Яна Вилочкина, Василиса Перелыгина, Иван Тарасов, Григорий Верник, Иван Шабалтас и другие.

Ранее стало известно об открытии в Подмосковье летней театральной школы.