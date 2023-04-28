Премьера спектакля «Вероника» по пьесе Розова состоится в театре на Бронной

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Премьерная постановка спектакля «Вероника» Константина Богомолова по пьесе Виктора Розова состоится в Театре на Бронной 28 апреля. По словам режиссёра, это история о жизни людей в экстремальных условиях в период Великой Отечественной войны.
Премьера спектакля «Вероника» по пьесе Розова состоится в театре на Бронной
  • © mbronnaya.ru

«Мы стараемся её сделать историей о людях и для людей — человеческой историей, историей честной, историей, в которой не будет указующего перста, что это есть хорошо, а это плохо. Она просто будет показывать этих людей, а дальше каждый сам для себя понимает и ощущает, кто ему ближе и почему… Это история без пафоса, но с огромным уважением, почтением и почтительной памятью к людям, жившим в эту эпоху и достойно её проходившим», — цитирует Богомолова ТАСС.

В разных составах постановки примут участие такие артисты, как Яна Вилочкина, Василиса Перелыгина, Иван Тарасов, Григорий Верник, Иван Шабалтас и другие.

Ранее стало известно об открытии в Подмосковье летней театральной школы.

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