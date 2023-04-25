Международная летняя театральная школа откроется 20 июня в Подмосковье

Короткая ссылка
Международная летняя театральная школа будет проходить в Московской области с 20 июня по 18 июля. Проект создан для молодых профессиональных актёров.
Международная летняя театральная школа откроется 20 июня в Подмосковье
  • Gettyimages.ru
  • © Hill Street Studios

Об этом сообщает телеканал «360».

Программа включает мастер-классы, тренинги, лекции по основным профессиональным дисциплинам. Среди педагогов — ведущие специалисты отечественных вузов.

Образовательный проект реализуют при содействии Минкультуры России и Минкультуры Московской области в рамках госпрограммы поддержки русских театров стран СНГ.

Ранее URA.RU сообщало, что Московский Пасхальный фестиваль пройдёт в Перми 26 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить