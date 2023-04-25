Международная летняя театральная школа откроется 20 июня в Подмосковье
- Gettyimages.ru
- © Hill Street Studios
Об этом сообщает телеканал «360».
Программа включает мастер-классы, тренинги, лекции по основным профессиональным дисциплинам. Среди педагогов — ведущие специалисты отечественных вузов.
Образовательный проект реализуют при содействии Минкультуры России и Минкультуры Московской области в рамках госпрограммы поддержки русских театров стран СНГ.
Ранее URA.RU сообщало, что Московский Пасхальный фестиваль пройдёт в Перми 26 апреля.