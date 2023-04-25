Международная летняя театральная школа откроется 20 июня в Подмосковье

Международная летняя театральная школа будет проходить в Московской области с 20 июня по 18 июля. Проект создан для молодых профессиональных актёров.

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Об этом сообщает телеканал «360». Программа включает мастер-классы, тренинги, лекции по основным профессиональным дисциплинам. Среди педагогов — ведущие специалисты отечественных вузов. Образовательный проект реализуют при содействии Минкультуры России и Минкультуры Московской области в рамках госпрограммы поддержки русских театров стран СНГ. Ранее URA.RU сообщало, что Московский Пасхальный фестиваль пройдёт в Перми 26 апреля.