Диетолог Мансурова рассказала о полезных свойствах морских водорослей

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Врач-диетолог Ирина Мансурова заявила, что морские водоросли обладают высоким содержанием белка.
Диетолог Мансурова рассказала о полезных свойствах морских водорослей
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«Это легкоусвояемый белок (спирулина, хлорелла). Продукт содержит сложные углеводы (полисахариды, олигосахариды), а также полезные жиры омега-3, витамины D, К, А, С, Е, группы В, йод, железо, магний, цинк, фосфор, калий, натрий, кальций», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, морские водоросли показаны при ожирении или дефиците витаминов и йода.

«Нельзя либо с осторожностью рекомендую употребление водорослей людям, у которых аллергия на морепродукты или йод», — отметила Мансурова.

Она добавила, что продукт противопоказан беременным, а также людям с заболеваниями почек и нарушением работы эндокринной системы.

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