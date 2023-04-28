Диетолог Соломатина посоветовала не сочетать горячие напитки с острыми продуктами

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что не стоит сочетать горячие напитки с острыми, кислыми, ферментированными и холодными продуктами.
Диетолог Соломатина посоветовала не сочетать горячие напитки с острыми продуктами
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«Если мы употребляем острые продукты, которые обладают раздражающим действием, к примеру перец или имбирь, и запиваем их горячим напитком, то ожог и раздражение могут быть слишком сильными», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, горячие напитки могут разрушать полезные вещества из фруктов и ягод.

«Сложно перевариваемую, тяжёлую еду, например шашлык из свинины, не нужно запивать горячей водой», — отметила Соломатина.

Кроме того, сказала эксперт, нежелательно запивать горячим и холодные продукты, так как сильный перепад температур будет оказывать разрушающее воздействие на эмаль зубов.

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