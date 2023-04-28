В Оренбургской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности с 28 апреля
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Пожарная опасность четвёртого класса ожидается в большинстве районов, пятого класса — на западе региона.
Жителям советуют обращаться с огнём предельно осторожно.
Тем временем в Свердловской области из-за противопожарного режима на неделю приостановили сезон охоты, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на Департамент информационной политики. Мера призвана ограничить пребывание людей в лесах.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии запретили разводить костры в лесах.