В Оренбургской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности с 28 апреля

В Оренбургской области с 28 апреля по 4 мая прогнозируется высокая и чрезвычайная пожароопасность.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Пожарная опасность четвёртого класса ожидается в большинстве районов, пятого класса — на западе региона.

Жителям советуют обращаться с огнём предельно осторожно.

Тем временем в Свердловской области из-за противопожарного режима на неделю приостановили сезон охоты, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на Департамент информационной политики. Мера призвана ограничить пребывание людей в лесах.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии запретили разводить костры в лесах.