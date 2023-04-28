На Ямале в выходные ожидается штормовой ветер и метель

В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается штормовой ветер, метель и похолодание до -13 °С в ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

«В субботу, 29 апреля, ночью температура воздуха опустится до -12 °С, днём -3…+2 °С, а местами до +7 °С. Ожидается небольшая облачность с небольшими осадками и метелью. Ветер северный, северо-западный. Местами порывы ветра будут от 15 до 20 м/с», — отмечается в прогнозе.

В воскресенье, 30 апреля, также будет переменная облачность, метель и небольшие осадки. Ночью до -13 °С, днём -2...+3 °С, порывы ветра до 17 м/с.

Также стало известно, что управление Роспотребнадзора по Тюменской области проверило воздух на наличие вредных веществ. Пробы были взяты в Ленинском округе, передаёт «Вслух.ру».

«По результатам лабораторно-инструментальных исследований, превышений ПДК вредных веществ не выявлено. Ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на оперативном контроле», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии запретили разводить костры в лесах.