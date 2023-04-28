Синоптик Колесов предупредил о кратковременных дождях в Петербурге в начале мая

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе в начале мая. По его словам, кратковременные дожди продолжатся в течение первой майской недели, особенно в дневное время.

«Тридцатого числа выходит циклон, атмосферный фронт проходит с запада, чуть потеплее станет, поэтому дожди продолжительные будут в течение ночи. Через город они пройдут утром», — отметил эксперт в беседе с Inforeactor.

Со своей стороны, синоптик Александр Шувалов в беседе с «МК в Питере» рассказал, что 1 мая в городе похолодает.

«Обнадёживать, что 1 мая погода пойдёт на поправку, не буду. Ходить нужно в тёплых куртках, если вы не закалённый», — сообщил он.

Температура воздуха составит +11...+13 °С днём, +3...+6 °С ночью.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии запретили разводить костры в лесах.