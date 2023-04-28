На ВДНХ открылась выставка по вселенной «Звёздных войн»

В преддверии Всемирного дня «Звёздных войн» на ВДНХ открылась масштабная выставка-косплей «В далёкой-далёкой галактике», включающая более 200 экспонатов.

«Впервые в России масштабный, не имеющий аналогов проект перенёс посетителей в атмосферу межгалактических путешествий. Экспозиция развернулась на площади более 1,6 тыс. кв. м: здесь разместилось больше 200 экспонатов, среди которых аниматронные представители инопланетных рас, космическая техника, полномасштабные инсталляции — реконструкции миров, а также галерея костюмов культовой киносаги», — цитирует ТАСС пресс-службу мероприятия.

Выставка включает 16 тематических зон, посвящённых отдельным сценам из знаменитой киносаги.

Ранее стало известно, что личные вещи вокалиста Queen Фредди Меркьюри продадут с аукциона после выставок в нескольких городах.