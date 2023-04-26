Личные вещи вокалиста Queen Фредди Меркьюри выставят на аукцион

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Порядка 1,5 тыс. предметов, принадлежавших легендарному музыканту Фредди Меркьюри, будут выставлены на аукцион после масштабных экспозиций в Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Гонконге.
Личные вещи вокалиста Queen Фредди Меркьюри выставят на аукцион
  • AFP

Главная выставка артефактов из коллекции Фредди Меркьюри пройдёт с 4 августа по 5 сентября в галерее аукционного дома Sotheby’s, после чего экспонаты уйдут с торгов в рамках шести аукционов, пишет The Guardian. Сообщается, что на продажу будут выставлены концертные костюмы исполнителя, акустическая гитара, тексты песен, написанные рукой самого Меркьюри, а также множество предметов, собранных им в путешествиях.

Ранее стало известно, что кроссовки шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана были проданы за рекордные $2,2 млн.

 

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