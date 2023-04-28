Сын погибшего солиста группы Linkin Park выпустил дебютную песню

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Дрэйвен Беннингтон, сын покойного солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона, выпустил дебютную композицию под названием F_w_Me.

Как сообщает NME, над сведением композиции F_w_Me работал Джей Баумгартнер, ранее сотрудничавший с группой Linkin Park и предыдущим коллективом Честера Беннингтона под названием Grey Daze.

Дрэйвен Беннингтон также объявил о выпуске в августе своей первой мини-пластинки. Записывает треки музыкант под псевдонимом RVRND.

Прежде артист выступал в составе металл-группы Chaos.

Послушать композицию F_w_Me можно на YouTube.

Ранее стало известно, что личные вещи вокалиста Queen Фредди Меркьюри выставят на аукцион.

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