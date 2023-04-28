Сын погибшего солиста группы Linkin Park выпустил дебютную песню
Как сообщает NME, над сведением композиции F_w_Me работал Джей Баумгартнер, ранее сотрудничавший с группой Linkin Park и предыдущим коллективом Честера Беннингтона под названием Grey Daze.
Дрэйвен Беннингтон также объявил о выпуске в августе своей первой мини-пластинки. Записывает треки музыкант под псевдонимом RVRND.
Прежде артист выступал в составе металл-группы Chaos.
Послушать композицию F_w_Me можно на YouTube.
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