Сын погибшего солиста группы Linkin Park выпустил дебютную песню

Дрэйвен Беннингтон, сын покойного солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона, выпустил дебютную композицию под названием F_w_Me.

Как сообщает NME, над сведением композиции F_w_Me работал Джей Баумгартнер, ранее сотрудничавший с группой Linkin Park и предыдущим коллективом Честера Беннингтона под названием Grey Daze.

Дрэйвен Беннингтон также объявил о выпуске в августе своей первой мини-пластинки. Записывает треки музыкант под псевдонимом RVRND.

Прежде артист выступал в составе металл-группы Chaos.

Послушать композицию F_w_Me можно на YouTube.

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