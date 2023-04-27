Почта России и РГО выпустили открытки с достопримечательностями Удмуртии

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Почта России и Российское географическое общество выпустили открытки с достопримечательностями Удмуртии. В серии представлены работы из архивов фотоконкурса «Самая красивая страна».
Почта России и РГО выпустили открытки с достопримечательностями Удмуртии

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной почтовой службы по региону.

Съёмки велись в районе острова Сердечный в Дебесском районе, искусственного водопада на реке Старая Кенка, реке Кильмезь, в природном парке «Шаркан», а также в Можгинском районе.

«Отправляя такие открытки, мы рассказываем о нашей республике друзьям и знакомым, приглашаем их воочию увидеть красоту и самобытность удмуртской земли», — заявил Сергей Колесов, региональный управляющий УФПС, слова которого приводит ИА «Удмуртия».

Ранее сообщалось, что в Казани утвердили программу развития туризма до 2027 года.

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