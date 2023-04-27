В Казани утвердили программу развития туризма до 2027 года

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Исполком Казани утвердил муниципальную программу развития туризма на 2023—2027 годы. На реализацию направят почти 300 млн рублей, в том числе 84,5 млн из городского бюджета.
В Казани утвердили программу развития туризма до 2027 года
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Об этом сообщает «Реальное время».

Среди задач — увеличение объёма и разнообразия предоставляемых туруслуг, повышение узнаваемости Казани на отечественном и международном туррынках.

К 2027 году власти поставили цель добиться роста туристско-экскурсионного потока до 5 млн человек в год.

В конце марта «ПолитЭксперт» передавал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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