В Казани утвердили программу развития туризма до 2027 года
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Об этом сообщает «Реальное время».
Среди задач — увеличение объёма и разнообразия предоставляемых туруслуг, повышение узнаваемости Казани на отечественном и международном туррынках.
К 2027 году власти поставили цель добиться роста туристско-экскурсионного потока до 5 млн человек в год.
В конце марта «ПолитЭксперт» передавал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.