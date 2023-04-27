Украинская рок-группа «Антитела» анонсировала концерт в Ялте 23 августа

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Украинская рок-группа «Антитела» объявила о проведении 23 августа концерта на стадионе «Авангард» в Ялте в Крыму.
Украинская рок-группа «Антитела» анонсировала концерт в Ялте 23 августа
  • РИА Новости

«Мы открываем предпродажи на первое большое стадионное шоу в Ялте», — приводит РИА Новости заявление группы.

Отмечается, что музыканты публично поддержали ВСУ, а также помогают украинской армии материально.

Ранее иноагент Максим Покровский*, лидер рок-группы «Ногу свело!», анонсировал концерт в США и заявил, что всю выручку направит в поддержку Украины.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 31.03.2023.

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