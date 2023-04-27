Украинская рок-группа «Антитела» анонсировала концерт в Ялте 23 августа
- РИА Новости
«Мы открываем предпродажи на первое большое стадионное шоу в Ялте», — приводит РИА Новости заявление группы.
Отмечается, что музыканты публично поддержали ВСУ, а также помогают украинской армии материально.
Ранее иноагент Максим Покровский*, лидер рок-группы «Ногу свело!», анонсировал концерт в США и заявил, что всю выручку направит в поддержку Украины.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 31.03.2023.