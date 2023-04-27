В Челябинской области на некоторых водоёмах запретили рыбалку

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Запрет на ловлю рыбы в связи с началом нерестового сезона вступил в силу в Челябинской области 25 апреля.
В Челябинской области на некоторых водоёмах запретили рыбалку
  • РИА Новости

Часть водоёмов закрыта на весь год, пишет URA.RU со ссылкой на Минэкологии региона.

«С 25 апреля по 5 июня запрещается добыча всех видов рыб на озере Улагач, Троицком и Южноуральском водохранилищах. В течение всего года — в реке Теча со всеми притоками и поймами, а также озере Синара, Шершнёвском и Магнитогорском водохранилищах», — уточнили в ведомстве.

С 5 мая по 15 июня рыбалка запрещена на всех водоёмах рыбохозяйственного значения.

Ранее НСН сообщала, что в Москве подготовят 136 территорий в качестве мест отдыха у воды, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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