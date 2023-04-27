Юрий Стоянов и Сергей Чонишвили выберут лауреатов «Электронной буквы»
- РИА Новости
Кроме того, в состав жюри вошли писатели Вера Богданова, Ксения Буржская, Александр Цыпкин, а также радио- и телеведущий Антон Камолов.
Проект организован компанией «Литрес».
«27 апреля стартует приём произведений на «Электронную букву-2023» — крупнейшую в России премию в области электронных и аудиокниг. Проект, организованный группой компаний «Литрес», поддерживает диджитал-авторов и чтецов и помогает открывать новые имена в литературе», — приводит сообщение компании агенство.
Призовой фонд премии составляет более 23 млн рублей. Лауреатам номинаций «Книга года» и «Голос года» вручат по 300 тысяч рублей. Победители также получат возможность продвижения на площадках организатора.
Ранее романы «Чагин» и «Шолохов Незаконный» вошли в длинный список «Большой книги».