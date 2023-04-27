Юрий Стоянов и Сергей Чонишвили выберут лауреатов «Электронной буквы»

Актёры Юрий Стоянов и Сергей Чонишвили стали членами жюри нового сезона премии в области цифровых и аудиокниг «Электронная буква», передаёт ТАСС.

Кроме того, в состав жюри вошли писатели Вера Богданова, Ксения Буржская, Александр Цыпкин, а также радио- и телеведущий Антон Камолов.

Проект организован компанией «Литрес».

«27 апреля стартует приём произведений на «Электронную букву-2023» — крупнейшую в России премию в области электронных и аудиокниг. Проект, организованный группой компаний «Литрес», поддерживает диджитал-авторов и чтецов и помогает открывать новые имена в литературе», — приводит сообщение компании агенство.

Призовой фонд премии составляет более 23 млн рублей. Лауреатам номинаций «Книга года» и «Голос года» вручат по 300 тысяч рублей. Победители также получат возможность продвижения на площадках организатора.

Ранее романы «Чагин» и «Шолохов Незаконный» вошли в длинный список «Большой книги».