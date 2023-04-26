Романы «Чагин» и «Шолохов Незаконный» вошли в длинный список «Большой книги»

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Книга «Чагин» Евгения Водолазкина и роман «Шолохов Незаконный» Захара Прилепина оказались в длинном списке национальной литературной премии «Большая книга».
Романы «Чагин» и «Шолохов Незаконный» вошли в длинный список «Большой книги»
  • РИА Новости

Всего в список вошла 51 книга. Среди них такие романы, как «Назови меня по имени» Ольги Аникиной, «Снигирь» Андрея Таврова, «Отец смотрит на Запад» Екатерины Манойло, а также «Комитет охраны мостов» Дмитрия Захарова и «Последователь» Андрея Дудко, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя экспертного совета премии Дмитрия Данилова.

По его словам, каждое произведение из списка было прочитано несколькими экспертами, после чего велись долгие обсуждения.

Национальная литературная премия «Большая книга» была создана в 2005 году.

Ранее стало известно, что российский оператор Ксения Середа поборется за премию «Эмми». 

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