В прокат вышел анимационный фильм «Яга и книга заклинаний»
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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «НМГ кинопрокат».
Персонажи говорят голосами Юлии Хлыниной и Фёдора Бондарчука, который также выступил продюсером ленты.
«Мы решили сфокусироваться на той части сказочной биографии Яги, которую в сказках обычно опускают: как она докатилась до ведьминской жизни, что такое случилось в её детстве и юности, что сделало её главной злодейкой русских сказок. Получился такой путь становления персонажа, своеобразного взросления, что, думаю, будет близким детской и подростковой аудитории», — приводятся слова Бондарчука.
Премьера картины состоялась на Московском международном кинофестивале во внеконкурсной программе.
Ранее актёр Джек Блэк рассказал о злодее в новой части «Кунг-фу Панды».