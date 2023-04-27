В прокат вышел анимационный фильм «Яга и книга заклинаний»

В кинотеатрах стартовал показ российской анимационной картины «Яга и книга заклинаний» Владимира Сакова.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «НМГ кинопрокат».

Персонажи говорят голосами Юлии Хлыниной и Фёдора Бондарчука, который также выступил продюсером ленты.

«Мы решили сфокусироваться на той части сказочной биографии Яги, которую в сказках обычно опускают: как она докатилась до ведьминской жизни, что такое случилось в её детстве и юности, что сделало её главной злодейкой русских сказок. Получился такой путь становления персонажа, своеобразного взросления, что, думаю, будет близким детской и подростковой аудитории», — приводятся слова Бондарчука.

Премьера картины состоялась на Московском международном кинофестивале во внеконкурсной программе.

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