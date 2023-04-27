Актёр Джек Блэк рассказал о злодее в новой части «Кунг-фу Панды»

Голливудский актёр и музыкант Джек Блэк, который озвучил главного героя По во всех полнометражных частях «Кунг-фу Панды», рассказал, чего ждать зрителям от новых приключений любимого героя.

В четвёртой части анимационной ленты По будет искать себе преемника и встретится со злодеем по имени Хамелеон, одной из способностей которого будет вызов противников, которых герой уже одолел в прошлом. Об этом Джек Блэк рассказал на мероприятии в рамках CinemaCon, пишет Comicbook.

Планируется, что четвёртая часть «Кунг-фу Панды» выйдет в марте 2024 года.

Ранее на CinemaCon рассказали о начале работы над шестой частью фильма ужасов «Пункт назначения».