Актёр Джек Блэк рассказал о злодее в новой части «Кунг-фу Панды»

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Голливудский актёр и музыкант Джек Блэк, который озвучил главного героя По во всех полнометражных частях «Кунг-фу Панды», рассказал, чего ждать зрителям от новых приключений любимого героя.
Актёр Джек Блэк рассказал о злодее в новой части «Кунг-фу Панды»
  • Gettyimages.ru

В четвёртой части анимационной ленты По будет искать себе преемника и встретится со злодеем по имени Хамелеон, одной из способностей которого будет вызов противников, которых герой уже одолел в прошлом. Об этом Джек Блэк рассказал на мероприятии в рамках CinemaCon, пишет Comicbook.

Планируется, что четвёртая часть «Кунг-фу Панды» выйдет в марте 2024 года.

Ранее на CinemaCon рассказали о начале работы над шестой частью фильма ужасов «Пункт назначения».

  

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