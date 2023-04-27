Актёр Джек Блэк рассказал о злодее в новой части «Кунг-фу Панды»
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В четвёртой части анимационной ленты По будет искать себе преемника и встретится со злодеем по имени Хамелеон, одной из способностей которого будет вызов противников, которых герой уже одолел в прошлом. Об этом Джек Блэк рассказал на мероприятии в рамках CinemaCon, пишет Comicbook.
Планируется, что четвёртая часть «Кунг-фу Панды» выйдет в марте 2024 года.
Ранее на CinemaCon рассказали о начале работы над шестой частью фильма ужасов «Пункт назначения».