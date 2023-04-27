Начались съёмки сериала «Леопард» об упадке аристократического рода

Компания Netflix запустила в производство проект «Леопард», в основе сюжета которого лежит одноимённый роман итальянского писателя Джузеппе Томази ди Лампедузы.

Как сообщает Deadline, центральные роли в шоу исполнят Дева Кассель, Ким Росси Стюарт, Сол Нанни, Бенедетта Поркароли, Грета Эспозито и другие.

В центре сюжета — принц Фабрицио ди Салина, который во время революции осознаёт, что аристократия претерпевает крах, и вынужденно заключает брачный договор для своей дочери с представителем буржуазии.

Съёмки восьмисерийной ленты пройдут в итальянских Палермо, Сиракузах, Катании и Риме и завершатся к осени 2023 года.

Ранее в сети вышел фантастический сериал «Ева. Связь сквозь время».