В сети вышел фантастический сериал «Ева. Связь сквозь время»

Состоялась премьера фантастического анимационного сериала «Ева. Связь сквозь время».

Как сообщает РБК, шоу создано с помощью игрового движка Unreal Engine 5 — одной из самых продвинутых технологий в сфере анимации.

По сюжету андроид Ева путешествует во времени, чтобы остановить распространение компьютерного вируса и предотвратить катастрофу вселенского масштаба. Она помогает учёным из разных эпох — Архимеду, Леонардо да Винчи и Александру Попову — сделать открытия, которые изменят будущее.

Сериал, продукт компании «Мегафон», доступен к просмотру в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Ранее в сети вышел трейлер сериала «Отчаянная невеста».