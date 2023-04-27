Актриса Зоя Бербер присоединилась к проекту «Новые звёзды в Африке»

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Актриса Зоя Бербер стала участницей реалити-шоу «Новые звёзды в Африке», сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
Актриса Зоя Бербер присоединилась к проекту «Новые звёзды в Африке»
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«Кружиться красиво в платье, да под музыку, может, и не умею, (вру, умею) не моё это, а вот сыграть в опасную игру — это хлебом не корми! А тут, собственно, и не кормят», — написала актриса на своей странице в Instagram*.

Ранее актёр Андрей Свиридов прокомментировал своё поражение в проекте «Новые звёзды в Африке».

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