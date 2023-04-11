Актёр Андрей Свиридов прокомментировал проигрыш в шоу «Новые звёзды в Африке»

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Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Свиридов проиграл в испытании по постройке башни юмористке Наталье Медведевой и выбыл из проекта. Условием было, чтобы конструкция из дощечек оказалась не ниже трёх с половиной метров и выстояла хотя бы десять секунд не шатаясь. В личном блоге артист посетовал, что пробыл на проекте совсем недолго.
Актёр Андрей Свиридов прокомментировал проигрыш в шоу «Новые звёзды в Африке»
  • © Комеди Клаб продакшн

Артист поблагодарил аудиторию за поддержку, уточнил, что не смог разобраться с фундаментом конструкции и раскритиковал интриги в шоу, добавив, что он «выше этого».

Производство проекта «Новые звёзды в Африке» было завершено в середине марта. Сейчас поклонникам остаётся только ждать выхода новых выпусков шоу, чтобы узнать имя победителя.

Ранее своими впечатлениями об участии в проекте поделился актёр Семён Молоканов.

 

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