Актёр Андрей Свиридов прокомментировал проигрыш в шоу «Новые звёзды в Африке»
- © Комеди Клаб продакшн
Артист поблагодарил аудиторию за поддержку, уточнил, что не смог разобраться с фундаментом конструкции и раскритиковал интриги в шоу, добавив, что он «выше этого».
Производство проекта «Новые звёзды в Африке» было завершено в середине марта. Сейчас поклонникам остаётся только ждать выхода новых выпусков шоу, чтобы узнать имя победителя.
Ранее своими впечатлениями об участии в проекте поделился актёр Семён Молоканов.