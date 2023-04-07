Актёр Семён Молоканов поделился впечатлениями о съёмках «Новых звёзд в Африке»

Звезда сериала «Зёма», российский актёр Семён Молоканов поделился впечатлениями о популярном шоу «Новые звёзды в Африке» и уточнил, что не боится голода в экстремальном проекте.

Актёр вышел на связь со своими поклонниками в соцсетях, рассказал, как его встретили в Лимпопо и поделился ожиданиями от ближайших недель в лагере. Молоканов также признался, что он в удивлён сложившимися там порядками и уточнил, что у него ощущение, что он «попал в психушку», сообщает «Вокруг.ТВ»

Молоканов также отметил, что приглашение в реалити-шоу его удивило, поскольку звездой он себя не считает. Но эксперимент с экстремальным проектом показался артисту интересным в том числе, как способ сбросить лишний вес, накопившийся за зиму.

Ранее певица Elvirа T рассказала о желании снять сериал.