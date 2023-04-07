Певица Elvira T планирует снять небольшой сериал

Российская певица Elvira T (Эльвира Тугушева) рассказала о желании снять мини-сериал, состоящий из десяти эпизодов. Пока неизвестно, о чём будет проект и когда артистка приступит к работе.

В интервью с порталом «Звук» Elvira T отметила, что пока что на осуществление этого желания у неё нет ни физических, ни моральных сил. Артистка осознаёт, насколько сложно будет совмещать музыку и производство сериала.

Ранее режиссурой и сценарным делом Эльвира Тугушева уже занималась — она сняла трилогию из мини-фильмов на свои песни «Зараза», «Девочка на рейве» и «Хорошо без тебя».

Помимо этого, у певицы есть бренд одежды. По словам Elvira T, это вещи уличного стиля с авторскими рисунками и надписями.

Ранее стало известно, что шестой сезон сериала «Ординатор» станет последним.