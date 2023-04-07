Шестой сезон сериала «Ординатор» станет последним

Шестой сезон медицинской драмы «Ординатор» стал последним, продолжения многосерийного проекта не будет. Причиной стало снижение рейтингов сериала.

Последний эпизод многосерийной медицинской драмы «Ординатор» вышел на экраны в январе 2023 года. Рейтинги шестого сезона сериала значительно упали по сравнению с предыдущими. Кроме того, было зафиксировано сокращение зрительской базы. В результате руководство компании Fox приняло решение закрыть шоу, пишет Deadline.

«Ординатор» выходил с 2018 по 2023 год. Шесть сезонов сериала насчитывали суммарно более 100 эпизодов.

Ранее стало известно, что в США снимут сериал по книге Филипа К. Дика «Кланы Альфанской луны».