Шестой сезон сериала «Ординатор» станет последним
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Последний эпизод многосерийной медицинской драмы «Ординатор» вышел на экраны в январе 2023 года. Рейтинги шестого сезона сериала значительно упали по сравнению с предыдущими. Кроме того, было зафиксировано сокращение зрительской базы. В результате руководство компании Fox приняло решение закрыть шоу, пишет Deadline.
«Ординатор» выходил с 2018 по 2023 год. Шесть сезонов сериала насчитывали суммарно более 100 эпизодов.
Ранее стало известно, что в США снимут сериал по книге Филипа К. Дика «Кланы Альфанской луны».