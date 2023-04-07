Шестой сезон сериала «Ординатор» станет последним

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Шестой сезон медицинской драмы «Ординатор» стал последним, продолжения многосерийного проекта не будет. Причиной стало снижение рейтингов сериала.
Шестой сезон сериала «Ординатор» станет последним
  • Gettyimages.ru

Последний эпизод многосерийной медицинской драмы «Ординатор» вышел на экраны в январе 2023 года. Рейтинги шестого сезона сериала значительно упали по сравнению с предыдущими. Кроме того, было зафиксировано сокращение зрительской базы. В результате руководство компании Fox приняло решение закрыть шоу, пишет Deadline.

«Ординатор» выходил с 2018 по 2023 год. Шесть сезонов сериала насчитывали суммарно более 100 эпизодов.

Ранее стало известно, что в США снимут сериал по книге Филипа К. Дика «Кланы Альфанской луны».

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