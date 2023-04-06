В США снимут сериал по книге Филипа К. Дика «Кланы Альфанской луны»

В США снимут сериал, основанный на научно-фантастической книге Филипа К. Дика «Кланы Альфанской луны».

Разработкой проекта занимается Amazon Studios совместно с Electric Shepherd Productions, передаёт Variety.

Сюжет фантастической книги вращается вокруг уникальной цивилизации, образовавшейся на одном из спутников планеты Альфа, который раньше служил клиникой для психически больных людей. Из-за разгоревшейся многолетней войны об обитателях спутника благополучно забывают, а те, в свою очередь, выстраивают собственное, больное общество.

Продюсерами шоу выступят Джон Легуизамо («Королевский гамбит», «Няньки»), Патрик Моран («Джек тыквенная голова»), а также Иза Дик Хэкетт, работавшая над сериалом «Электрические сны Филипа К. Дика», основанным на рассказах писателя.

Другие подробности сериала пока не сообщаются.

Вместе с тем научно-фантастические труды автора легли в основу фильмов Ридли Скотта «Бегущий по лезвию», Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049», Стивена Спилберга «Особое мнение» и других.

Ранее стало известно, что трейлер «Человека-паука: Паутина вселенных» посмотрели более 148 млн зрителей.