В США снимут сериал по книге Филипа К. Дика «Кланы Альфанской луны»
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Разработкой проекта занимается Amazon Studios совместно с Electric Shepherd Productions, передаёт Variety.
Сюжет фантастической книги вращается вокруг уникальной цивилизации, образовавшейся на одном из спутников планеты Альфа, который раньше служил клиникой для психически больных людей. Из-за разгоревшейся многолетней войны об обитателях спутника благополучно забывают, а те, в свою очередь, выстраивают собственное, больное общество.
Продюсерами шоу выступят Джон Легуизамо («Королевский гамбит», «Няньки»), Патрик Моран («Джек тыквенная голова»), а также Иза Дик Хэкетт, работавшая над сериалом «Электрические сны Филипа К. Дика», основанным на рассказах писателя.
Другие подробности сериала пока не сообщаются.
Вместе с тем научно-фантастические труды автора легли в основу фильмов Ридли Скотта «Бегущий по лезвию», Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049», Стивена Спилберга «Особое мнение» и других.
Ранее стало известно, что трейлер «Человека-паука: Паутина вселенных» посмотрели более 148 млн зрителей.